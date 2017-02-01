Чехія посилюватиме кібербезпеку – прем’єр

Прага посилюватиме свою кібернетичну безпеку, після хакерських атак на МЗС Чехії. Про це заявив чеський прем’єр-міністр Богуслав Соботка.

«Проти нас стоїть організована команда хакерів. Чи вони виконують приватну роботу, чи вони організовані і спонсоровані конкретними державами, Чехія мусить мати можливість захищати свою державу і ключову інфраструктуру. Ми мусимо сформувати команди. Іншого виходу немає. Наразі ми маємо кілька людей в Управлінні національної безпеки, але ми потребуватимемо більше. Але у будь-якому випадку, ми не будемо легковажити тим, що сталося з МЗС. Уряд буде детально розглядати це на наступному засіданні», – заявив Соботка журналістам 1 лютого.

31 січня голова чеського МЗС Любомір Заоралек повідомив, що хакери зламали десятки електронних скриньок МЗС Чехії, під час атаки, схожої на ту, що сталася у 2016 році на Демократичну партію у США під час президентської кампанії.

Нещодавно про подібний хакерський напад на МЗС Польщі повідомляли польські ЗМІ.

Чиновники США минулого року звинувачували Москву у втручанні у президентську виборчу кампанію, шляхом зливу переписок посадовців Демократичної партії.

У жовтні влада Чехії арештувала громадянина Росії, якого США розшукували за підозрою у причетності до хакерських атак.