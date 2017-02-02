На Донбасі за добу загинули двоє українських військових – штаб

Двоє українських військових загинули в зоні бойових дій 1 лютого, ще 14 були поранені чи травмовані. Про це в ранковому зведенні повідомив штаб української фоєнної операції на Донбасі.

За цим повідомленням, обстріли в районі Авдіївки тривали із застосуванням ракетних систем «Град», артилерії калібру 152 та 122 міліметри, танків.

Важкі озброєння бойовики застосували й на Маріупольскому та Луганському напрямках – поблизу Водяного, Красногорівки, Гранітного, Богданівки, Широкиного, а також Кримського та Врубівки, додають у штабі АТО.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українських військових в обстрілах Донецька. Водночас донецькі сепаратисти обіцяли відновлення водопостачання цього та прилеглих міст опівночі 2 лютого – попри часткове знеструмлення Донецької фільтрувальної станції зранку 1 лютого.

В угрупованні «ЛНР» повідомляють про один обстріл із боку ЗСУ по району Первомайська.

Контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі неодноразово оголошувала режим тиші на сході України, проте обстріли тривають, а сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні перемир'я.