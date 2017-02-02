Адміністрація Трампа підтвердила позицію США щодо анексії Криму – Єльченко

Посол України в ООН Володимир Єльченко заявив, що адміністрація президента США Дональда Трампа повністю підтримує територіальну цілісність і незалежність України і ніколи не визнає анексію Росією Криму.

На прес-конференції в Нью-Йорку 1 лютого Єльченко розповів також, що посол США в ООН Ніккі Гейлі підтвердила: Сполучені Штати «цілком проти дій Росії в східній частині України».

«Вона підтвердила позицію США по Криму, що анексія ніколи не буде визнана», – сказав посол України, додавши, що був «абсолютно задоволений» відповідями представниці США на запити з приводу анексії Криму в 2014 році.

У 2016 році під час виборчої кампанії Трамп сказав ABC News, що він би «розглянув» питання Криму. «Народ Криму, як я чув, вважав за краще бути з Росією, ніж де вони були, і ви маєте зважати на це також», – говорив тоді Трамп.

У час, коли адміністрація Трампа заявляє про можливість встановлення більш тісних відносин із Росією, Єльченко вказав, що це «не відбувається ціною України».

Місія США в ООН повідомила також, що посол Гейлі під час зустрічі з послом Єльченком підтвердила підтримку територіальної цілісності України.

У четвер, 2 лютого, у Нью-Йорку, о 3-й годині дня за місцевим часом (22:00 за Києвом) відбудеться засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації в зоні конфлікту на сході України, зокрема в Авдіївці Донецької області.