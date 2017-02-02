У Білому домі заперечують пом’якшення санкцій проти ФСБ Росії

У Білому домі заперечують пом’якшення санкцій США проти ФСБ Росії і називають це «уточненням».

«Ми не послаблювали санкцій. Щодо Міністерства фінансів, то, наскільки я розумію, це звичайна практика, коли після запровадження санкцій дивляться, чи є необхідність для виокремлення галузей, продуктів і послуг», – заявив 2 лютого речник Білого дому Шон Спайсер.

«Наскільки я розумію, це звичайна процедура, яку Мінфін проводить часто, коли запроваджуються санкції», – зазначив він.

У четвер стало відомо, що Міністерство фінансів США дещо послабило санкції проти російської ФСБ, що, на думку декого з фахівців, може допомогти американським технологічним компаніям.

Директивою, опублікованою 2 лютого, скасовується частина запроваджених колишнім президентом США Бараком Обамою наприкінці минулого року обмежень проти ФСБ.

Громадянам США, компаніям та іншим структурам заборонялося вступати у будь-які комерційні відносини з ФСБ Росії. Тепер можна буде витрачати щорічно до 5 тисяч доларів на придбання у ФСБ Росії дозволів на ввезення програмних продуктів та інформаційних технологій.

Президент США Дональд Трамп раніше минулого тижня заявив, що говорити про скасування санкцій проти Росії занадто рано, але він сподівається на «чудові відносини» з Москвою.

Під час президентської кампанії Трамп неодноразово заявляв про необхідність покращення відносин між Вашингтоном і Москвою, а також схвально висловлювався на адресу президента Росії Володимира Путіна, що викликало занепокоєння міжнародної спільноти.

США, як і інші країни «Групи семи» і ще деякі держави, а також Європейський союз у кілька етапів, починаючи з 2014 року, скоординовано запровадили у зв’язку з дестабілізацією України і агресією Росії проти неї у Криму, а потім на Донбасі кілька пакетів санкцій, головно проти російських фізичних і юридичних осіб, але також проти осіб та інституцій із лав донбаських і кримських сепаратистів і представників колишнього керівництва України. Крім того, санкції накладені й на деякі цілі галузі економіки Росії.

У грудні, в останній місяць роботи адміністрації президента Барака Обами, США вирішили вислати з країни 35 російських дипломатів та запровадити нові санкції через кібератаки під час президентської кампанії, за якими, як вважають, стоїть Москва.