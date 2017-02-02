Сенатор Маккейн закликає президента Трампа дати Україні летальну зброю

Сенатор-республіканець від штату Арізона Джон Маккейн закликає президента США Дональда Трампа надати Україні летальну зброю.

У відкритому листі Трампу, опублікованому 2 лютого, Маккейн звинуватив Росію і підтримуваних нею сепаратистів у загостренні конфлікту на Донбасі.

«Жорстка кампанія Володимира Путіна щодо дестабілізації і розчленування суверенної країни, України, не зупиниться, допоки він не зустріне сильної і рішучої відповіді. Зважаючи на останні атаки Росії, а також перспективу нової агресії щодо України, я закликаю Вас скористатися повноваженнями, наданими Вам Законом про національну оборону на 2017 рік, і надати Україні оборонну летальну зброю для захисту її території він нового насилля Росії та її сепаратистських маріонеток», – мовиться у листі Маккейна.

«Допоки Росія продовжує окупацію Криму і дестабілізацію України, я благаю Вас зберігати нинішні санкції проти Росії», – наголосив Джон Маккейн.

США постачають Україні військове обмундирування і деякі види обладнання. Американські інструктори також проводять навчання бійців української Національної гвардії. Але адміністрація Барака Обами відмовлялася надати Україні летальну зброю.

Ситуація на Донбасі загострилася вранці 29 січня. Сепаратисти почали штурм у районі Авдіївської промзони. Сторони конфлікту звинувачують в обстрілах одна одну.

Джон Маккейн, запеклий критик Путіна, називав російського президента «вбивцею і бандитом, який намагається підірвати інтереси національної безпеки Америки».

Москва систематично звинувачує Маккейна у розпалюванні антиросійських настоїв.

Заяву Дональда Трампа про бажання покращити відносини з Росією розкритикували як демократи, так і республіканці у Конгресі.