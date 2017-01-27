Сенатор Маккейн обіцяє просувати узаконення санкцій проти Росії

Сенатор США Джон Маккейн заявляє, що просуватиме законодавство, яке гарантуватиме збереження санкцій проти Росії у разі, якщо президент США Дональд Трамп вирішить скасувати їх.

Сенатор-республіканець від Арізони зробив цю заяву 27 січня, за день до запланованої телефонної розмиви Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним.

Раніше у п’ятницю старший радник Дональда Трампа Келліенн Конвей заявила телеканалу Fox News, що можливість скасування санкцій проти Росії «розглядається».

Джон Маккейн, натомість, зазначив, що телефонна розмова Трампа і Путіна відбуватиметься «на тлі спекуляцій, що Білий Дім вирішує скасувати санкції проти Росії».

«Задля національної безпеки Америки і наших союзників, сподіваюся, що президент Трамп покладе край спекуляціям і відкине такий бездумний курс», – зазначив Маккейн.

Джон Маккейн, запеклий критик Путіна, називав російського президента «вбивцею і бандитом, який намагається підірвати інтереси національної безпеки Америки».

Москва систематично звинувачує Маккейна у розпалюванні антиросійських настоїв.

Заяву Дональда Трампа про бажання покращити відносини з Росією розкритикували як демократи, так і республіканці у Конгресі.