Бойовики обстріляли Авдіївку, загинув рятувальник

Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомляє, що бойовики обстріляли Авдіївку, снаряди влучили у точки надання гуманітарної допомоги населенню.

«Безтямні рашисти щойно жорстко обстріляли Авдіївку. Снаряди прицільно лягли у точки надання гуманітарної допомоги населенню. Обстріляли стадіон у центрі міста поряд із нами, де розташоване наметове містечко і пункти обігріву. Обстріляли школу №2, де був пункт прийому гуманітарної допомоги. За попередніми даними у нас від обстрілів 1 людина загинула, 1 поранена. Обстріл триває», – написав Жебрівський ввечері 2 лютого у Facebook.

Кореспондент Радіо свобода, який перебуває на місці, підтверджує це. За його інформацією, загинув співробітник Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Останнім часом на Донбасі загострилася ситуація, зокрема, від 29 січня тривають запеклі бої неподалік Авдіївки. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні цих боїв, а також заявляють про жертви серед мирного населення внаслідок обстрілів. Загалом від 29 січня, за даними української поліції, внаслідок обстрілів Авдіївки загинула одна людина, 8 мирних жителів поранені. Через обстріли Авдіївка залишається частково без електрики, у деяких оселях відсутні також вода і опалення, є проблеми з мобільним зв’язком.

Угруповання «ДНР» зі свого боку повідомляло про обстріли низки населених пунктів на непідконтрольній Україні території. Складна гуманітарна ситуація склалася в окупованій Ясинуватій, що навпроти Авдіївки по той бік лінії фронту. Сьогодні бойовики звинуватили українських військових в обстрілах Донецька і Макіївки, внаслідок чого поранені четверо мирних жителів.