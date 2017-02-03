У Донецьку загинув цивільний, декого евакуйовують – соцмережі

У Калінінському районі Донецька місцеві жителі відчули вибухову хвилю і помітили яскравий спалах біля транспортної розв'язки. За повідомленням кореспондента проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії», загинув цивільний.

Сусідні до епіцентру удару будинки хитає, у деяких повилітали шибки, обстріли здійснюються з важкий озброєнь, повідомляють користувачі соцмереж.

Мешканців Київського району поступово вивозять до центру Донецька. У соціальних мережах пишуть, що над вечір евакуйовували вже на БМП і декого – примусово.

Обстріли фіксують також у Привокзальному районі міста, їх чутно і в Українську, що в 60 кілометрах від Донецька.

Бої тривають уже кілька годин. Раніше у Київському районі Донецька зайнялись взуттєва майстерня і господарський ринок. В угрупованні «ДНР» заявляють, що під час обстрілів з боку українських військових у Донецьку поранені близько 10 цивільних. Також, за інформацією донецьких сепаратистів, у результаті обстрілів у Калінінському районі Донецька загинули двоє цивільних.

Між тим голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомляє про продовження обстрілу бойовиками Авдіївки,у результаті чого загинули двоє людей.

Останнім часом на Донбасі загострилася ситуація, зокрема, від 29 січня тривають запеклі бої неподалік Авдіївки. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні цих боїв, а також заявляють про жертви серед мирного населення внаслідок обстрілів. Загалом від 29 січня, за даними української поліції, внаслідок обстрілів Авдіївки загинула одна людина, 8 мирних жителів поранені. Через обстріли Авдіївка залишається частково без електрики, у деяких оселях відсутні також вода і опалення, є проблеми з мобільним зв’язком.

Угруповання «ДНР» зі свого боку повідомляло про обстріли низки населених пунктів на непідконтрольній Україні території. Складна гуманітарна ситуація склалася в окупованій Ясинуватій, що навпроти Авдіївки по той бік лінії фронту. Сьогодні бойовики звинуватили українських військових в обстрілах Донецька і Макіївки, внаслідок чого поранені четверо мирних жителів.