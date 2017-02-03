У Криму продовжили арешт проукраїнському активістові Балуху

Суд в анексованому Росією Криму продовжив до 4 березня арешт громадянину України Володимиру Балуху, затриманому в грудні, повідомляє Кримська правозахисна група.

Координатор групи Ольга Скрипник повідомила проекту Радіо Свобода Крим.Реалії, що стан здоров’я активіста погіршується, загострюються хронічні хвороби.

«Він намагався спілкуватися з дружиною і не повідомляв поки про якісь нові проблеми зі здоров’ям. Але у нього загострилися хронічні хвороби, хвороба нирок. В цілому стан здоровэя погіршується. Є проблема з продуктами харчування. Володимир підтвердив адвокату те, що кажуть затримані в рамках «справи «Хізб ут-Тахрір», що харчування в СІЗО жахливе. У зв’язку з цим розвиваються інші хвороби: виразкові і хвороби шлунка», – сказала Скрипник.

Також вона повідомила, що після нападу сечокам’яної хвороби, який у Балуха стався 17 січня, затриманого намагався відвідати його адвокат. Однак правозахиснику «відмовили через формальну причину, що нібито немає вільних приміщень для такої зустрічі».

«Потім адвокат зміг його побачити тільки на черговому засіданні суду, це було в січні. Тоді він побачив на обличчі сліди фізичного насильства. Ми не знаємо і адвокат не знає напевно – хто саме залишив ці сліди на обличчі», – розповіла правозахисник.

Володимир Балух був затриманий 9 грудня минулого року. В його будинку в селищі Серебрянка Роздольненського району, а також в будинку його матері пройшли обшуки. Правоохоронні органи анексованого Криму заявили, що знайшли 90 патронів і кілька тротилових шашок. У Кримській правозахисній групвважають, що боєприпаси були підкинуті, а переслідування активіста пов’язано з його проукраїнської позицією.