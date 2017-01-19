Активіста Балуха не переводять до лікарні з кримського СІЗО – правозахисники

Активіст Володимир Балух перебуває в сімферопольському СІЗО, незважаючи на погіршення здоров’я, повідомила в коментарі проекту Радіо Свобода Крим.Реалії координатор Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник.

За її словами, 17 січня в активіста відбулося загострення ниркової хвороби, але станом на 19 січня в медичну частину активіста не перевели.

«Йому надали медичну допомогу, поставили крапельницю. Судячи з усього, загострення ниркової хвороби. Балух продовжує перебувати в СІЗО. У медичну частину його так і не перевели», – розповіла Скрипник.

Правозахисниця також зазначила, що адвокат Балуха буде намагатися відвідати свого підзахисного, щоб «з’ясувати й оцінити його стан здоров’я».

У кінці грудня правозахисники повідомляли, що в кримському СІЗО у Балуха погіршилося самопочуття, посилилися болі в спині, загострився хронічний бронхіт.

ФСБ в анексованому Росією Криму затримала Балуха вранці 8 грудня 2016 року. За повідомленням його дружини, співробітники ФСБ з’явилися з обшуками в село Серебрянка Роздольненського району Криму. Обшуки проводилися протягом чотирьох годин в будинках Балуха і його матері. Співробітники ФСБ заявили, що на горищі будинку, де живе Володимир Балух, виявлені 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Підконтрольна Кремлю влада Криму зажадала від Володимира Балуха зняти встановлену 29 листопада на стіні власного будинку табличку «Вулиця Героїв Небесної сотні, 18».

Як підкреслили в Кримській правозахисній групі, на думку Володимира Балуха, увага до нього з боку поліції обумовлена його проукраїнською позицією.