У НАТО закликають Росію вплинути на сепаратистів для виконання Мінських угод

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ закликає Росію вплинути на підтримуваних нею сепаратисті задля стабілізації ситуації на Донбасі.

«Ми занепокоєні ситуацією на сході України, де режим припинення вогню не дотримується і використовується важке озброєння. Ми також спостерігаємо надзвичайно складну гуманітарну ситуацію», – заявив Єнс Столтенберґ 3 лютого у Приштині.

«Ми закликаємо Росію використати свій значний вплив на сепаратистів задля дотримання Мінських домовленостей і режиму припинення вогню, а також надання доступу спостерігачам ОБСЄ, щоб вони могли виконувати свою роботу», – наголосив Столтенберґ.

Останнім часом на Донбасі загострилася ситуація, зокрема, від 29 січня тривають запеклі бої неподалік Авдіївки. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні цих боїв і повідомили про загиблих і поранених, як серед бійців, так і серед цивільних жителів. Крім того, українські військові і проросійські бойовики звинувачують одне одного у використанні забороненого Мінськими угодами озброєння.