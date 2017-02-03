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03 лютого 2017, Київ 19:38
Новини | Політика

У НАТО закликають Росію вплинути на сепаратистів для виконання Мінських угод

Єнс Столтенберґ

Єнс Столтенберґ

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ закликає Росію вплинути на підтримуваних нею сепаратисті задля стабілізації ситуації на Донбасі.

«Ми занепокоєні ситуацією на сході України, де режим припинення вогню не дотримується і використовується важке озброєння. Ми також спостерігаємо надзвичайно складну гуманітарну ситуацію», – заявив Єнс Столтенберґ 3 лютого у Приштині.

«Ми закликаємо Росію використати свій значний вплив на сепаратистів задля дотримання Мінських домовленостей і режиму припинення вогню, а також надання доступу спостерігачам ОБСЄ, щоб вони могли виконувати свою роботу», – наголосив Столтенберґ.

Останнім часом на Донбасі загострилася ситуація, зокрема, від 29 січня тривають запеклі бої неподалік Авдіївки. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні цих боїв і повідомили про загиблих і поранених, як серед бійців, так і серед цивільних жителів. Крім того, українські військові і проросійські бойовики звинувачують одне одного у використанні забороненого Мінськими угодами озброєння.

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