В окупованому Криму адвокат Еміль Курбедінов вийшов на свободу

Кримський адвокат Еміль Курбедінов 5 лютого після десятиденного арешту вийшов з ізолятора тимчасового тримання в окупованому Росією Сімферополі. На зустріч із адвокатом прийшли його колеги, родина, активісти, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Адвокат Еміль Курбедінов був затриманий у Бахчисараї 26 січня, коли для надання юридичної допомоги їхав на обшук до активіста Сейрана Салієва.

Того ж дня підконтрольний Росії Залізничний районний суд Сімферополя визнав його винним у порушенні статті 20.3 КоАП Росії (Пропаганда і публічна демонстрація нацистської атрибутики або символіки) і заарештував на 10 діб. Приводом для цього стало те, що в 2013 році Курбедінов розмістив у соціальній мережі перепост інформації про мітинг «Хізб ут-Тахрір» у Сімферополі.

Організація «Хізб ут-Тахрір», яка виступає за формування у мирний спосіб ісламського халіфату, не є забороненою в Україні, але в Росії вважається екстремістською. Заборону на діяльність «Хізб ут-Тахрір» Москва поширила й на окупований у 2014 році Крим.

Курбедінов є одним з провідних кримських адвокатів, що спеціалізуються на політичних справах. Він сам і його колеги розцінюють арешт, як грубе перешкоджання його адвокатську діяльність.