У Конгресі США зареєстрований законопроект про засудження агресії Росії в Україні

До Конгресу США внесений проект закону про підтримку України й подальше стримування російської агресії. Посилання на документ опубліковане на сайті Конгресу під номером H. R. 830.

Сам текст законопроекту не опублікований, міститься лише вказівка на його зміст – «стримувати, відповідати і зупиняти російську агресію в Україні, допомогти демократичному перетворенню України».

Законопроект вніс конгресмен від Демократичної партії Еліот Енґел 2 лютого.

Надалі документ обговорюватиметься відразу в кількох комітетах – комітеті у міжнародних справах, фінансовому і юридичному комітеті.

Схожий за змістом законопроект «Про підтримку стабільності і демократії в Україні» (STAND for Ukraine Act) Палата представників Конгресу США ухвалила 22 вересня 2016 року.

Цей документ мав на 5 років закріпити на законодавчому рівні обмежувальні заходи, які запровадили США проти Росії у зв’язку з незаконною анексією Криму.

Але законом цей законопроект так і не став: Сенат не встиг до кінця 2016 року його розглянути. Новий законопроект також мають схвалити обидві палати Конгресу США.