Суд у Криму залишив під вартою заступника голови Меджлісу Чийгоза

Суд в анексованому Росією Криму залишив під вартою заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза, повідомив адвокат Микола Полозов.

«Порадившись на місці, судді вирішили залишити Ахтема Чийгоза під вартою», – написав він у Twitter.

За словами адвоката, суд послався на те, що не змінилися обставини справи.

До цього захист попросив змінити запобіжний захід через відсутність доказів провини.

Ахтема Чийгоза затримали в січні 2015 року за участь в мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, в тому числі, з партії «Русское единство».

Справу Чийгоза російський суд розглядає в рамках «справи 26 лютого» після того, як 20 липня суд на закритому засіданні розділив цю справу на дві: окремо – щодо заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза, і окремо – щодо інших фігурантів процесу – Алі Асанова і Мустафи Дегерменджі.

Раніше кримський суд залишив Чийгоза під арештом до 8 квітня. Захист подав апеляційну скаргу на це рішення.