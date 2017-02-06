ОБСЄ: ремонтники перезапускають Донецьку фільтраційну станцію

Перший заступник голови спостережної місії ОБСЄ на сході України Александр Гуґ повідомляє, що ремонтники Донецької фільтрувальної станції перезапустили насосну станцію. За його словами, персонал ДФС залишатиметься на станції протягом ночі.

Гуґ закликав сторони конфлікту припинити обстріли.

За його словами, під час ремонтних робіт 6 лютого спостерігачі чули звуки бою на віддалі.

«Припиніть бої», – написав Гуґ у Twitter.

Раніше співробітники Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ заявили, що електропостачання Донецької фільтрувальної станції станом на ранок 6 лютого функціонує.

«СММ ОБСЄ повернулася на Донецьку фільтрувальну станцію. У цей час світло є», – ішлося в короткому повідомленні місії в Twitter.

Увечері 5 лютого бойовики угруповання «ДНР» звинуватили Збройні сили України в обстрілі в районі Донецької фільтрувальної станції, який нібито зірвав ремонт на цьому об’єкті.

Немає підтвердження цієї інформації від спостерігачів ОБСЄ, які 5 лютого допомагали в організації ремонту інфраструктурних об’єктів, пошкоджених внаслідок бойових дій минулого тижня.

Донецька фільтрувальна станція, розташована між Авдіївкою та Ясинуватою, опинилася в зоні бойових дій, які розпочалися 29 січня. Від роботи цього підприємства залежить водопостачання Донецька та навколишніх міст і селищ. Упродовж тижня в Донецьку фіксували перебої у водопостачанні.