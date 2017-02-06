ОБСЄ: на Донецькій фільтрувальній станції електропостачання є

Співробітники Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ заявили, що електропостачання Донецької фільтрувальної станції станом на ранок 6 лютого функціонує.

«СММ ОБСЄ повернулася на Донецьку фільтрувальну станцію. У цей час світло є», – ідеться в короткому повідомленні місії в мережі мікроблогів Twitter.

Увечері 5 лютого бойовики угруповання «ДНР» звинуватили Збройні сили України в обстрілі в районі Донецької фільтрувальної станції, який нібито зірвав ремонт на цьому об’єкті.

Немає підтвердження цієї інформації від спостерігачів ОБСЄ, які 5 лютого допомагали в організації ремонту інфраструктурних об’єктів, пошкоджених внаслідок бойових дій минулого тижня.

Раніше спостерігачі підтвердили відновлення електропостачання Авдіївки увечері 5 лютого.

Донецька фільтрувальна станція, розташована між Авдіївкою та Ясинуватою, опинилася в зоні бойових дій, які розпочалися 29 січня. Від роботи цього підприємства залежить водопостачання Донецька та навколишніх міст і селищ. Упродовж тижня в Донецьку фіксували перебої у водопостачанні.