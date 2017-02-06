США: Керрі і Олбрайт закликають суд блокувати імміграційні заборони Трампа

Колишні державні секретарі США Джон Керрі і Мадлен Олбрайт є серед впливових демократів, які закликають апеляційний суд продовжити блокування ключових аспектів указу президента Дональда Трампа щодо імміграційних заборон.

У понеділок десять колишніх американськи посадовців висловили занепокоєння через подачу 6 лютого позову до суду у Сан-Франциско, наголошуючи, що указ Трампа щодо імміграційних заборон є «непродуманим, погано реалізованим, і погано роз’ясненим».

Вони наголошують, що указ шкодить національній безпеці, посилаючи «небезпечні сигнали» іракцям, які співпрацюють зі США у боротьбі з угрупованням «Ісламська держава».

«Указ, швидше за все, гратиме на руку вербуванню для «Ісламської держави» та інших екстремістів, які переконують, що США воюють з ісламом», – зазначають екс-посадовці США.

Адвокати відомих технологічних компаній США, таких як Apple, Google і Microsoft, також навели аргументи, що указ Трампа «значно шкодить американському бізнесу».

Федеральний апеляційний суд в американському місті Сан-Франциско 5 лютого відхилив запит міністерства юстиції США і не погодився негайно відновити дію імміграційного указу президента Дональда Трампа.

Це означає, що заборона на в’їзд до США громадянам семи переважно мусульманських країн, а також усім біженцям не працюватиме щонайменше до кінця розгляду поданої міністерством юстиції скарги.

Увечері 3 лютого суддя федерального суду у Сіетлі Джеймс Робарт, призначений іще Джорджем Бушем-молодшим, припинив дію положень президентського указу Дональда Трампа, що передбачає 90-денну заборону на в’їзд до США громадян семи країн, безстрокове припинення допуску в країну сирійських біженців і 120-денну заборону на прийняття біженців із решти країн світу.

Судове розпорядження діє в масштабах всієї країни.