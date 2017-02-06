У ЄС є консенсус щодо візової лібералізації з Україною – Заоралек

Міністр закордонних справ Чехії Любомир Заоралек заявляє, що у ЄС є консенсус щодо візової лібералізації з Україною.

«Мені здається, що стосовно цього питання був відносний консенсус. Якщо Україна виконала всі умови для лібералізації візового режиму, то ми сповнені рішучості ухвалити це рішення. Сподіваюся, що за півроку ми зможемо почати візову лібералізацію. Ви знаєте, що неузгодженим є лише механізм зупинення, але, сподіваюся, що упродовж цього часу ми зможемо виконати і це. Влітку – це реально», – сказав Заоралек в інтерв’ю Радіо Свобода після засідання Ради міністрів закордонних справ Євросоюзу 6 лютого у Брюсселі.

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявичус прогнозує, що рішення ЄС про безвізові поїздки для громадян України почне діяти до кінця весни.

2 лютого Європейський парламент підтримав візову лібералізацію для Грузії. Доповідач Європейського парламенту з питань безвізового режиму Марія Ґабріел заявила, що громадяни Грузії «точно» зможуть подорожувати до ЄС без віз до кінця березня. Перед цим має відбутися остаточне схвалення механізму припинення дії «безвізу» в Європейському парламенті і Раді ЄС.

Для України переговори між Радою ЄС та Європарламентом щодо візової лібералізації можуть продовжитися після того, як механізм припинення «безвізу» запрацює.

Механізм припинення «безвізу» дозволятиме припинення на дев’ять місяців вільних пересувань Шенгенським простором іноземним громадянам у разі стрімкого зростання нелегальної міграції чи інших зловживань «безвізом» тією чи іншою третьою державою з-поміж 60 країн, із якими ЄС має безвізовий режим.