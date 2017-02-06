Українці можуть очікувати «безвізу» до кінця весни – голова МЗС Литви

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявичус прогнозує, що рішення ЄС про безвізові поїздки для громадян України почне діяти до кінця весни.

«Українці мали б робити це (подорожувати до ЄС без віз – ред.) якнайшвидше, тому що виконали всі умови, ухвалили важливі закони… Зважаючи на ситуацію, на всі труднощі, вони мають отримати «безвіз». Сподіваюся, що до кінця весни цього можна очікувати», – сказав Лінкявичус в інтерв’ю Радіо Свобода після засідання Ради міністрів закордонних справ Євросоюзу 6 лютого в Брюсселі.

«Складно дати точний графік, але я сподіваюся, що ми дотримаємося наших зобов’язань. Це було відображено і в нашій сьогоднішній дискусії. Це залежить і від чинного президентства. Я розмовляв з мальтійським президентством, вони також займуться процесом… Це дуже важливо для народу України. Для них важливо отримати хорошу новину, бо навколо забагато поганих новин», – додав Лінкявичус.

2 лютого Європейський парламент підтримав візову лібералізацію для Грузії. Доповідач Європейського парламенту із питань безвізового режиму Марія Ґабріел заявила, що громадяни Грузії «точно» зможуть подорожувати до ЄС без віз до кінця березня. Перед цим має відбутися остаточне схвалення механізму припинення дії «безвізу» в Європейському парламенті і Раді ЄС.

Для України переговори між Радою ЄС і Європарламентом щодо візової лібералізації можуть продовжитися після того, як механізм припинення «безвізу» запрацює.

Механізм припинення «безвізу» дозволятиме припинення на дев’ять місяців вільних пересувань Шенгенським простором іноземним громадянам у разі стрімкого зростання нелегальної міграції чи інших зловживань «безвізом» тією чи іншою третьою державою з-поміж 60 країн, із якими ЄС має безвізовий режим.