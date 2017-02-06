Чеські працедавці хочуть прискорити процедуру працевлаштування українців

Конфедерація союзів працедавців і підприємців Чехії 6 лютого звернулася з закликом до уряду країни прискорити процес працевлаштування українців.

Програма працевлаштування громадян України була започаткована у серпні 2016 року, але, як заявив президент Конфедерації Ян Влеснер, якого цитують чеські ЗМІ, ситуація «невтішна, оскільки вже зараз і аж до червня набрана встановлена кількість працівників, переважно через консульство у Львові». Але, каже він, час на оформлення поданих заяв – 8 місяців, надто розтягнений.

«Вісім місяців – це час, який не можна собі уявити, не можуть наші працедавці чекати 8 місяців на схвалення рішення щодо працівника, що має приїхати до Чеської Республіки», – зазначив Ян Влеснер.

Так само, каже він, не може чекати і підприємець на працівника 8 місяців, тому що має виконувати свої домовленості. «Підприємець має працювати у відповідності до договорів, виконувати свою роботу як з погляду термінів, так і якості роботи. Ось чому ми звернулись до Міністерства закордонних справ щодо збільшення кількість працівників на 4 особи у Генеральному консульстві у Львові», – наголосив Ян Влеснер.

Питання щодо збільшення кількості працівників з України і прискоренням процесу оформлення поданих заяв розглядатиметься на засіданні уряду Чехії 8 лютого.