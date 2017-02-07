Верховна Рада розпочала шосту сесію восьмого скликання

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій 7 лютого оголосив про відкриття шостої парламентської сесії восьмого скликання. Після цього в сесійній залі парламенту хор виконав гімн України.

Під час відкриття сесії у сесійній залі були присутні члени Кабінету міністрів на чолі з прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом, представники судової гілки влади, керівники центральних органів виконавчої влади та голови дипломатичних представництв іноземних держав.

Після виконання гімну Парубій розпочав виступ із трибуни парламенту.