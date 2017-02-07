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07 Лютий 2017, Київ 10:48
Новини | Політика

Верховна Рада розпочала шосту сесію восьмого скликання

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Голова Верховної Ради України Андрій Парубій 7 лютого оголосив про відкриття шостої парламентської сесії восьмого скликання. Після цього в сесійній залі парламенту хор виконав гімн України.

Під час відкриття сесії у сесійній залі були присутні члени Кабінету міністрів на чолі з прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом, представники судової гілки влади, керівники центральних органів виконавчої влади та голови дипломатичних представництв іноземних держав.

Після виконання гімну Парубій розпочав виступ із трибуни парламенту.

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