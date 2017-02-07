У Росії активіста Гальперіна відпустили після допиту в ФСБ

Затриманого вранці 7 лютого співробітниками ФСБ Росії опозиційного активіста Марка Гальперіна після допиту відпустили на свободу. Він має статус свідка, повідомила його адвокат Ксенія Костроміна.

Як повідомляється, з активіста взяли підписку про нерозголошення. У якій саме справі Гальперін є свідком – поки що незрозуміло. Інформація про те, що проти нього порушили кримінальну справу за «екстремістські заклики», наразі не підтвердилася.

Гальперіна затримали вранці 7 лютого співробітники ФСБ Росії. У нього і в низки інших активістів відбулися обшуки.

У будівлі ФСБ Росії 7 лютого відбулися одиночні пікети на підтримку Гальперіна. У пікетах брали участь близько п’яти людей, зокрема лідер московського «Яблука» Сергій Мітрохін. Пікетувальники вимагали звільнення опозиціонера. Поліція не втручалася.