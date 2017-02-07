Віталія Портникова обрали співголовою Українсько-польського форуму

Головою української частини Українсько-польського форуму партнерства став український журналіст, оглядач Радіо Свобода Віталій Портников, повідомляють в українському МЗС.

«7 лютого у МЗС України відбулася робоча зустріч української частини Українсько-польського форуму партнерства під егідою міністра закордонних справ України Павла Клімкіна. Під час зустрічі було обговорено ключові напрями українсько-польської взаємодії на громадському рівні, насамперед у контексті активізації роботи Українсько-польського форуму партнерства», – мовиться у повідомленні МЗС.

«Головою української частини Форуму партнерства став відомий український журналіст та політичний оглядач Віталій Портников. Також було затверджено оновлений склад української частини цієї громадської платформи», – додали в українському зовнішньополітичному відомстві.

Українсько-польський форум партнерства був створений 25 лютого 2011 року у Варшаві. Він працює під патронатом керівників МЗС України і Польщі.