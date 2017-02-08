У Черкасах вимагали покарати силовиків, які побили журналіста під час Революції гідності

У Черкасах кількадесят місцевих журналістів вийшли на акцію солідарності «Ні – безкарності за злочини проти журналістів».

На Соборній площі перед Черкаською ОДА вони вимагали від правоохоронних органів покарати винних у побитті працівниками міліції фотокореспондента Ігоря Єфімова 20 лютого 2014 року, коли черкаський «Беркут» намагався ліквідувати блокпост на дамбі.

Сьогодні ж Національна спілка журналістів оприлюднила плакат, де поруч із фотографією закривавленого журналіста зазначено посади і прізвища всіх працівників міліції, які або били Ігоря Єфімова кийками, або не заважали його бити. Як повідомили у НСЖУ, цю інформацію узяли із тексту вироку Соснівського районного суду Черкас, де розглядалася справа побиття фотокореспондента.

«Головний меседж ­сьогоднішньої акції – показати, що змін, як таких, немає, що ніхто не покараний, що ці люди, які тоді були, не мають права працювати в новій поліції. На цьому плакаті перелік тих людей, які тоді були в автобусі і які били, або бачили, що мене били і не зупиняли своїх колег. Вони знали, що я працівник преси, бо я був із великою фотокамерою та у жилеті із написом «Преса», але їх це не зупинило», – розповідає Ігор Єфімов.

Сьогодні п’ять черкаських обласних газет одночасно опублікували шпальту із цим плакатом на знак солідарності з постраждалим колегою.

«Покарання ніхто не поніс. Тому журналісти самі вирішили оприлюднити інформацію і показати, хто брав участь у цьому побитті, хто не перешкоджав цьому», – зауважує головний редактор газети «Черкаський край» Тетяна Калиновська.

Під час акції на площу до журналістів прийшли обласний прокурор Сергій Овчаренко та головний поліцейський Черкащини Валерій Лютий.

«Той перелік прізвищ, який ви надали, буде опрацьований. Ви знаєте, що є кримінальне провадження, але працівники поліції не можуть проводити по своїх джерелах перевірки, тому воно було скеровано до прокуратури», – зауважив Валерій Лютий і запевнив у відповідь на запитання журналістів, «що черкаські правоохоронці не виконуватимуть злочинних наказів».

Водночас обласний прокурор Сергій Овчаренко зазначив, що було кримінальне провадження та обвинувальний акт щодо заступника командира батальйону патрульної служби, який тоді перебував в автомобілі і не вжив заходів для припинення побиття журналіста.

«Був винесений виправдувальний вирок, із яким ми категорично не згодні. І на сьогодні внесена апеляція, яка ще не розглянута, тому нині цей вирок не переглянутий і не вступив у законну силу», – зауважив прокурор.

Він також додав, що за результатами розслідування кримінальних проваджень щодо подій Революції гідності обласною прокуратурою скеровано до суду 18 справ. На сьогодні є складнощі у справі черкащанки Ольги Галушко, бо досі не можуть встановити осіб, які кинули їй вазон на голову із будівлі Черкаської ОДА у січні 2014 року.