Парубій зареєстрував законопроект, який зобов’язує депутатів виступати українською мовою

Голова Верховної Ради Андрій Парубій зареєстрував законопроект, який зобов’язує народних депутатів виступати державною мовою.

Законопроектом №6059 пропонується внести зміни до регламенту Верховної Ради.

Документом пропонується визначити, що засідання Верховної Ради України, її комітетів і комісій ведуться винятково державною мовою.

Крім того, у пояснювальній записці Парубій нагадує, що, відповідно до Конституції України, державною мовою в Україні є українська мова, а норми Конституції зобов’язують застосовувати державну мову як мову офіційного спілкування посадових і службових осіб при виконанні ними службових обов’язків, в роботі і в діловодстві.

Нині, відповідно до регламенту, мова ведення засідань Верховної Ради визначається законом «Про засади державної мовної політики» (так званого «закону Колесніченка-Ківалова»). У цьому законі вказується, що засідання Верховної Ради, її комітетів і комісій ведуться державною мовою. Промовець може виступати іншою мовою, переклад його виступу на державну мову, у разі необхідності, забезпечує апарат Верховної Ради. Проекти законів вносяться на розгляд державною мовою.

Сьогодні під час засідання Ради Андрій Парубій закликав депутатів від «Опозиційного блоку» говорити державною мовою під час обговорення законопроектів, або попереджувати завчасно, щоб можна було забезпечити переклад. Він також закликав депутатів не провокувати протистоянь і створювати конфлікт там, де його немає. Після цього «Опозиційний блок» попросив Генпрокуратуру надати оцінку словам спікера.

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