Чехія вдвічі збільшила квоту на працівників з України

Уряд Чехії 8 лютого ухвалив рішення про дворазове збільшення кількості працівників з України.

За словами голоси чеського МЗС Любомира Заоралека, квота зросте з нинішніх 3 тисяч 800 на приблизно таку ж кількість. Буде збільшена і кількість працівників у Генеральному консульстві Чехії у Львові і у Міністерстві внутрішніх справ, які займаються оформленням працевлаштування українців, повідомив Заоралек.

За інформацією Конфедерації союзів працедавців і підприємців Чехії, на чеському ринку праці відчувається гострий брак робочої сили. Чехії насамперед потрібні працівники середньої й нижчої кваліфікації.

Раніше цього тижня Конфедерація союзів працедавців і підприємців Чехії звернулась з листом до уряду, щоб він допоміг з робочою силою з України. Президент Конфедерації Ян Віеснер зазначив Радіо Свобода, що на чеському ринку праці зараз є вільними кілька тисяч робочих місць.