У «Народному фронті» обурені пошкодженням фрагменту Берлінського муру у Києві

У партії «Народний фронт» обурені вчинком народного депутата Олексія Гончаренка, який розмалював уламок Берлінської стіни поруч з посольством Німеччини в Україні.

«Бачимо не лише брак політичної культури, але й елементарної притомності. Найогиднішим є те, що для зухвальства було обрано символ, який має важливе значення і для Німеччини, і для України як частини Європи, звільненої від російської та радянської окупації. Ці нікчемні дії завдають шкоди нашим інтересам і відвертають увагу від справді принципових і важливих оцінок, які Україна зобов’язана доводити всьому світові», – мовиться у заяві «Народного фронту», опублікованій 8 лютого.

Народний депутат фракції «Блок Петра Порошенка» Олексій Гончаренко заявив, що у середу вранці на уламку Берлінської стіни біля посольства Німеччини у Києві написав слово «NEIN» (ні). Він пояснив, що цю «символічну акцію протесту» присвятив вчорашнім заявам посла Німеччини в Україні Ернста Райхеля.

В інтерв’ю «РБК-Україна», опублікованому 7 лютого, посол Німеччини в Україні Ернст Райхель заявив, що вибори на Донбасі можуть відбутися і за присутності російських військ.