Посольство Німеччини «дуже шкодує» через пошкодження фрагменту Берлінського муру в Києві

Посольство Німеччини в Україні «дуже шкодує» через пошкодження фрагменту Берлінського муру у Києві.

«Посольство Німеччини дуже шкодує у зв’язку з пошкодженням і нівеченнямдепутатомГончаренкомфрагменту історичного Берлінського муру, розміщеного на територіїПосольства», – йдеться у заяві дипломатичної установи.

Водночас у посольстві вважають, що має місце порушення Віденської конвенції про дипломатичні відносини.

Народний депутат фракції «Блок Петра Порошенка» Олексій Гончаренко заявив, що сьогодні вранці на уламку Берлінської стіни біля посольства Німеччини в Києві я написав слово «NEIN» (ні).

Він пояснив, що цю «символічну акцію протесту» присвятив вчорашнім заявам посла Німеччини в Україні Ернста Райхеля.

«Подібні висловлювання не лише образливі для українців і грають на руку Кремлю, але також суперечить Мінським угодами і позиції канцлера ФРН Ангели Меркель», – написав Гончаренко на своїй сторінці в Facebook.

В інтерв’ю «РБК-Україна», опублікованому 7 лютого, посол Німеччини в Україні Ернст Райхель заявив, що вибори на Донбасі можуть відбутися і за присутності російських військ.