Британія: Палата громад схвалила законопроект про вихід з ЄС

У Великій Британська Палата громад 8 лютого схвалила законопроект про вихід країни з Європейського союзу.

На фінальному етапі дебатів за документ проголосували більшість депутатів нижньої палати парламенту.

Законопроект передали у Палату лордів.

У разі його ухвалення уряд Терези Мей почне процедуру виходу згідно зі статті 50 Лісабонського договору про ЄС. Переговори з керівництвом Євросоюзу щодо цього мають початися до кінця березня.

Остаточні умови виходу Великої Британії з ЄС мають бути узгоджені за два роки.

Уряд Великої Британії 2 лютого опублікував план виходу країни з Європейського союзу. У документі мовиться, що Лондон прагне «активних майбутніх відносин з ЄС», у той же час, «контролюючи своє законодавство» та імміграцію.

На референдумі 23 червня 2016 року більшість британців проголосували за вихід з ЄС.