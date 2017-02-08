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09 Лютий 2017, Київ 00:19
Новини | Міжнародні

Британія: Палата громад схвалила законопроект про вихід з ЄС

Палата громад, Велика Британія, 1 лютого 2017 року

Палата громад, Велика Британія, 1 лютого 2017 року

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У Великій Британська Палата громад 8 лютого схвалила законопроект про вихід країни з Європейського союзу.

На фінальному етапі дебатів за документ проголосували більшість депутатів нижньої палати парламенту.

Законопроект передали у Палату лордів.

У разі його ухвалення уряд Терези Мей почне процедуру виходу згідно зі статті 50 Лісабонського договору про ЄС. Переговори з керівництвом Євросоюзу щодо цього мають початися до кінця березня.

Остаточні умови виходу Великої Британії з ЄС мають бути узгоджені за два роки.

Уряд Великої Британії 2 лютого опублікував план виходу країни з Європейського союзу. У документі мовиться, що Лондон прагне «активних майбутніх відносин з ЄС», у той же час, «контролюючи своє законодавство» та імміграцію.

На референдумі 23 червня 2016 року більшість британців проголосували за вихід з ЄС.

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