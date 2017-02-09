Червоний Хрест призупинив операції в Афганістані після вбивства шести співробітників

Міжнародний комітет Червоного Хреста призупинив операції в Афганістані після того, як бойовики вбили шістьох співробітників, які доправляли допомогу до потерпілого від негоди віддаленого північного регіону.

Губернатор провінції Джаузджан сказав конвой допомогу зазнав нападу з боку бойовиків, імовірно причетних до угруповання «Ісламська держава».

Голова Червоного Хреста Домінік Стілгарт назвав інцидент «найгіршою атакою» проти співробітників організації за останні 20 років.

«Наші операції припинені, оскільки ми повинні зрозуміти, що саме сталося, перш ніж ми можемо сподіватися відновити нашу діяльність», – наголосив Стілгарт.

Афганістан є четвертим у світі за величиною гуманітарної програми з боку Червоного Хреста. «Гуманітарна ситуація в Афганістані є дуже важкою. Ми є однією з небагатьох організацій, які діють по всій країні, і ми зробимо все можливе, щоб зберегти нашу турботу про Афганістан», – наголосив голова Міжнародного комітету Червоного Хреста.