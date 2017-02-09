Місце перебування викраденого у Нігерії українця досі невідоме – МЗС

Станом на день 9 лютого українські дипломати не мають інформації про місце перебування екіпажу судна BBC Carribean, серед членів якого є громадянин України. Про це Радіо Свобода повідомив керівник управління консульського забезпечення державної консульської служби МЗС Василь Кирилич.

«Посольство України у Нігерії в оперативному порядку взаємодіє з правоохоронними органами цієї країни у справі встановлення місця знаходження членів екіпажу судна BBC Carribean. Генеральне консульство України у Гамбурзі взаємодіє із судновласником. На цей момент поки що невідоме місце перебування членів екіпажу, як і не оприлюднені вимоги задля їх звільнення», – зазначив Кирилич.

Напередодні в МЗС заявляли, що дипломати з’ясовують місця перебування викраденого.

За даними міністерства, серед членів екіпажу BBC Carribean – семеро росіян та один громадянин України.

Тим часом, російські ЗМІ повідомляють, що капітан вантажного судна вийшов на зв’язок. Як розповів батько одного з узятих в полон російських моряків Ігор Рябой, капітан зв’язався з компанією-власником корабля. Він розповів, що всі взяті в полон моряки здорові, і попросив родичів не хвилюватися.

Екіпаж був захоплений у полон невідомими у територіальних водах Нігерії 6 лютого. Відомо, що корабель належить німецькій компанії. Він прямував з Камеруну в Гану.