Порошенко розраховує на «безвіз» для українців цього літа

Президент України Петро Порошенко сподівається, що Україна отримає безвізовий режим з Європейським союзом вже цього літа. Про це він сказав після зустрічі з прем’єр-міністром Греції Алексісом Ципрасом в Києві. «У мене є хороші новини від Європейської Ради про те, що ми на хорошому шляху, ми можемо очікувати позитивного вирішення цього питання», – сказав він.

Порошенко заявив, що високо цінує підтримку голови грецького уряду в питаннях якнайшвидшого запровадження безвізового режиму Євросоюзом для громадян України.

«Ми сьогодні проговорили, що це прискорить український туризм до Греції», – сказав президент.

«Для грецьких туристів буде особливо цікаво побачити Київ, Маріуполь та Одесу, яка історично пов’язана з Грецією», – додав Порошенко.

Кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі з посиланням на дипломатичні джерела повідомив, що «безвіз» для України може почати діяти з 12 червня.