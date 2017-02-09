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09 Лютий 2017, Київ 16:50
Новини | Політика

Порошенко розраховує на «безвіз» для українців цього літа

Петро Порошенко і Алексіс Ципрас на переговорах у Києві, 9 лютого 2017 року

Петро Порошенко і Алексіс Ципрас на переговорах у Києві, 9 лютого 2017 року

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Президент України Петро Порошенко сподівається, що Україна отримає безвізовий режим з Європейським союзом вже цього літа. Про це він сказав після зустрічі з прем’єр-міністром Греції Алексісом Ципрасом в Києві. «У мене є хороші новини від Європейської Ради про те, що ми на хорошому шляху, ми можемо очікувати позитивного вирішення цього питання», – сказав він.

Порошенко заявив, що високо цінує підтримку голови грецького уряду в питаннях якнайшвидшого запровадження безвізового режиму Євросоюзом для громадян України.

«Ми сьогодні проговорили, що це прискорить український туризм до Греції», – сказав президент.

«Для грецьких туристів буде особливо цікаво побачити Київ, Маріуполь та Одесу, яка історично пов’язана з Грецією», – додав Порошенко.

Кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі з посиланням на дипломатичні джерела повідомив, що «безвіз» для України може почати діяти з 12 червня.

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