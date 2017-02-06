Єврокомісар Ган: про «безвіз» для українців домовляться навесні

Рікард Юзвяк

Безвізовий режим із Україною не відкладається, а знімати санкції з Росії наразі немає підстав, заявляє комісар Європейського союзу з питань розширення і європейської політики сусідства Йоганнес Ган. Він спілкувався з кореспондентом Радіо Свобода після засідання Ради Євросоюзу у Брюсселі, де в понеділок міністри закордонних справ держав-членів ЄС обговорювали українське питання.

– Як Ви прокоментуєте останні події в Україні, де на сході за останні дні загострилося становище?

– Це турбує всіх нас, бо ніхто цього не очікував. Тому ми можемо лише закликати всі сторони повернутися до попередніх домовленостей, я маю на увазі до перемир’я. Без розведення сил ми не матимемо успіху. Я очікую на поступ і на те, що ОБСЄ відіграватиме більшу роль.

– Чи ці події можуть негативно вплинути на процес лібералізації візового режиму для українських громадян?

– Ні, в жодному разі, це ніяк не пов’язано. В нас відбулися дуже широкі дискусії з цього приводу, «дорожня карта» лібералізації візового режиму чітка, і я очікую, що найпізніше в березні буде ухвалене рішення про механізм припинення безвізового режиму, а на основі цього в нас буде угода про візову лібералізацію. Ми зможемо досягти цієї довгоочікуваної мети десь у середині весни. (Водночас міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус сказав Радіо Свобода, що це, ймовірно, буде кінець весни – ред.)

– Багато хто в Європі стурбований через нову американську адміністрацію, особливо її подекуди суперечливі заяви стосовно і України, і Росії. Чи Вас турбує те, що Ви чуєте із Вашингтона?

– Дещо є неясним, але не в заявах, а в сигналах. Із іншого боку, як виглядає, відбулася досить непогана телефонна розмова між президентом Порошенком і президентом Трампом. Але для нас мають значення справи, і ми, як європейці, дуже добре знаємо нашу позицію. Пані Моґеріні (верховний представник Європейського союзу із закордонних справ – ред.) цього чи наступного тижня поїде до Вашингтона і, можливо, нам стане це зрозумілішим (американська позиція – ред).

– Чи мають зберегтися санкції щодо Росії, які будуть переглядати в березні?

– Санкції запровадили через порушення міжнародного права, і в цьому нічого не змінилося. Це, звичайно, пов’язано з виконанням мінських угод, але мінські угоди ще не виконані, тому я не бачу жодної можливості для зняття санкцій.