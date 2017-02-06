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06 лютого 2017, Київ 21:15
Новини | Політика

Моґеріні: Євросоюз планує посилювати підтримку України

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Представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Федеріка Моґеріні після завершення засідання Ради міністрів закордонних справ співдружності заявила, що Євросоюз планує посилювати підтримку України різними шляхами.

«ЄС бажає супроводжувати й навіть більше підтримувати наших колег у «нормандському форматі» та роботу ОБСЄ на місцях. Ми про це говорили з представниками Австрії, яка головує в ОБСЄ», – зазначила Моґеріні 6 лютого.

Водночас, каже вона, боротьба з корупцією в Україні для ЄС є ключовим елементом співробітництва. «ЄС продовжуватиме допомогу Україні, особливо, в зусиллях, які докладають президент, прем’єр-міністр та уряд для реформування країни у сенсі соціальних та економічних заходів та антикорупції», – наголошує Федеріка Моґеріні.

Голова європейської дипломатії додає, що особливу увагу в ЄС приділятимуть наданню з боку держави населенню послуг, які покликані покращити умови життя українців.

6 лютого у Брюсселі проходило засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС. Українське питання стояло першим у плані засідання під головуванням Федеріки Моґеріні. Інші питання наради – Лівія, Близький схід, Єгипет і діалог між Сербією та Косово.

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