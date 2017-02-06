Моґеріні: Євросоюз планує посилювати підтримку України

Представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Федеріка Моґеріні після завершення засідання Ради міністрів закордонних справ співдружності заявила, що Євросоюз планує посилювати підтримку України різними шляхами.

«ЄС бажає супроводжувати й навіть більше підтримувати наших колег у «нормандському форматі» та роботу ОБСЄ на місцях. Ми про це говорили з представниками Австрії, яка головує в ОБСЄ», – зазначила Моґеріні 6 лютого.

Водночас, каже вона, боротьба з корупцією в Україні для ЄС є ключовим елементом співробітництва. «ЄС продовжуватиме допомогу Україні, особливо, в зусиллях, які докладають президент, прем’єр-міністр та уряд для реформування країни у сенсі соціальних та економічних заходів та антикорупції», – наголошує Федеріка Моґеріні.

Голова європейської дипломатії додає, що особливу увагу в ЄС приділятимуть наданню з боку держави населенню послуг, які покликані покращити умови життя українців.

6 лютого у Брюсселі проходило засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС. Українське питання стояло першим у плані засідання під головуванням Федеріки Моґеріні. Інші питання наради – Лівія, Близький схід, Єгипет і діалог між Сербією та Косово.