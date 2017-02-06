Підстав говорити про скасування санкцій проти Росії немає – Заоралек

Міністр закордонних справ Чехії Любомир Заоралек заявляє, що підстав для обговорення можливості скасування санкцій проти Росії немає, оскільки ситуація, на підставі якої вони були запроваджені, не змінилася.

«Немає напевно підстав говорити зараз про санкції, оскільки якщо ситуація не змінюється, немає й підстав починати дискусію про призупинення санкцій. Тому й під час сьогоднішньої дискусії це питання не порушувалося, не було чого сказати про санкції. Єдина річ, яка була повторена, що ми мусимо дотримуватися позиції щодо територіальної цілісності України. Це є фундаментальним також для будь-якого подальшого рішення», – сказав Заоралек в інтерв’ю Радіо Свобода після засідання Ради міністрів закордонних справ Євросоюзу 6 лютого у Брюсселі.

Попередня адміністрація США та інші країни Заходу запроівадили санкції щодо Росії через анексію Криму та підтримку Москвою сепаратистських бойовиків на сході України. Від початку збройного протистояння на Донбасі загинули майже 10 тисяч людей.

Президент США Дональд Трамп у перебігу передвиборної кампанії не раз висловлював заяви, прихильні до Росії і її президента Володимира Путіна. Він, зокрема, припускав імовірність розглянути можливість скорочення чи скасування санкцій щодо Росії і навіть визнання належності Росії окупованого нею нині українського Криму.

Віце-президент США Майк Пенс не виключив послаблення чи й повного скасування санкцій щодо Росії. Про це він сказав наприкінці минулого тижня у програмі американського телеканалу ABC News.

Також минулого тижня в ООН посол США Ніккі Гейлі, яка представляє позицію адміністрації Трампа, засудила Росію через активізацію бойових дій на сході України. Вона повторила позицію США щодо того, що санкції, запроваджені через анексію Криму, залишаться чинними до деокупації півострова.

Загострення ситуації на Донбасі, зокрема через бої поблизу Авдіївки, спостерігалося з 29 січня. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні боїв і повідомляли про загиблих і поранених, як серед бійців, так і серед цивільних.