МЗС Литви: ЄС має бути згуртованим і продовжувати підтримку України у «нелегкі часи»

На засіданні Ради міністрів закордонних справ країн Європейського союзу представники ЄС зійшлися на тому, що потрібно продовжувати підтримку України і вимагати повної імплементації «Мінська», заявив голова Міністерства закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус.

«Ми повинні залишатися згуртовані, наша політика не змінюється, і ми її продовжуватимемо надавати українцям допомогу, ми, друзі України, будемо діяти, використовуючи наші інструменти, моніторингову місію ЄС. І водночас будемо вимагати того, що найважливіше, а саме: імплементації Мінських угод. Інакше ми не можемо переглядати нашу санкційну політику. Часи настали нелегкі, але ми, попри все, повинні робити нашу частину роботи», – заявив Лінкявічус в інтерв’ю Радіо Свобода, говорячи про висновки засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС щодо України.

Він висловив упевненість у тому, що санкції проти Росії будуть продовжені до повної імплементації Мінських угод.

Перед початком наради європейських дипломатів Лінкявічус заявив, що ситуація на сході України, «як і раніше, доволі непередбачувана через величезну концентрацію важкого озброєння на кордоні». «Відверто кажучи, це може вибухнути у будь-який момент. Авдіївка може повторитися у будь-якому іншому місці будь-коли», – наголосив він.

Загострення ситуації на Донбасі, зокрема через бої поблизу Авдіївки, спостерігалося з 29 січня. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні боїв і повідомляли про загиблих і поранених, як серед бійців, так і серед цивільних.