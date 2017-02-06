ДСНС: в Авдіївці електрика є, проте немає у 5 населених пунктах біля міста

У Державній службі з надзвичайних ситуацій заявляють, що до централізованого електропостачання підключені всі жителі Авдіївки.

Як повідомляє прес-служба відомства, проте все ще немає електрики у 5 населених пунктах (400 абонентів) біля Авдіївки.

У ДСНС зазначають, що 6 лютого з Авдіївки евакуйовали 8 людей, зокрема 4 дітей, загалом з міста евакуювали 298 людей (з них 139 дітей).

За даними відомтсва, в Авдіївці працює 1 пункт життєзабезпечення, 3 стаціонарних пункти обігріву, а також 3 польові кухні.

Загострення ситуації на Донбасі, зокрема через бої поблизу Авдіївки, спостерігається з 29 січня. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у спричиненні боїв і повідомляють про загиблих і поранених, як серед бійців, так і серед цивільних.

Протягом тижня в Авдіївці не було електропостачання, а монтажники через загрозу безпеці не могли розпочати ремонт пошкодженої внаслідок обстрілів ЛЕП. 5 лютого в Авдіївці вдалося відновити електропостачання.

В останні дні в Авдіївці спостерігається певне затишшя.