Центральная часть Авдеевки ночью попала под обстрел артиллерии. Снаряды разрушили 28 домов и квартир. Стреляли по центру выдачи гуманитарной помощи в школе и пункту обогрева на местном стадионе.

Разве можно спокойно такое пережить? Не передать даже, насколько страшно

Два человека погибли в результате ночной бомбежки в Авдеевке. Тяжело ранен начальник городского управления службы по чрезвычайным ситуациям. Снаряды падали в самом центре – на местном стадионе, где спасатели развернули пункт обогрева. Минувшую ночь пенсионерка Валентина Тихоновна вспоминает с ужасом.

«Ну как пережили ночь? Всегда в испуге. Бахали так сильно. Разве можно спокойно такое пережить? Не передать даже, насколько страшно. Нежелательно бы этого, но куда деваться», – рассказывает женщина.

На пятом этаже в соседнюю квартиру прямое попадание было. У всех практически стекла вылетели

Один из снарядов угодил в пятиэтажку напротив стадиона. Здесь разрушены несколько квартир. Весь подъезд остался без стекол.

«На пятом этаже в соседнюю квартиру прямое попадание было. У всех практически стекла вылетели от взрывной волны. Мы живем на том же этаже, где и попадание было, но только мы напротив. У нас только стекла выбило», – говорит жительница Авдеевки Татьяна.

Падали снаряды и возле школы. О ночном обстреле напоминает полуметровая воронка. Здесь от осколков погиб водитель оперативно-спасательного автомобиля ГСЧС и работница Авдеевского коксохимического завода.

Зачем?

Центр города не подвергался обстрелу полтора года. Зачем было стрелять по гражданским объектам и жилым домам, здесь не понимают. В этой части города нет ни позиций военных, ни складов, ни боевой техники.

Там что, боевые действия идут или там позиции военных, или там «Точка-У»?

«28 августа 2015 года был последний обстрел этого микрорайона Химик. Сколько времени прошло. И не было с тех пор обстрелов этого поселка. А вчера такое началось. Просто странно. Зачем? Зачем стрелять по месту, где людям предоставляют помощь? Зачем стрелять по школе, где хранилась и разгружалась гуманитарная помощь? Там что, боевые действия идут или там позиции военных, или там «Точка-У»?», – удивляется руководитель городской военно-гражданской администрации Павел Малыхин.

Центр жизни

После обстрела спасатели эвакуировали людей и убрали все палатки из пункта обогрева. Однако утром вновь их развернули. В центре работает несколько полевых кухонь. Военные бесплатно раздают горячую еду и чай.

Солдатская еда по душе и взрослым, и детворе. Маленькие авдеевцы завтракают с аппетитом.

Наибольшей популярностью пользуются палатки с дизельными генераторами. Здесь люди заряжают мобильные телефоны. Связь с большой землей здесь так же важна, как и вода с теплом.

В этот раз спасатели, полиция и власти сработали гораздо лучше, чем раньше. Чувствуется, что их действия умело координируют.

В этот раз и спасатели работают хорошо

«Просто все на высоте. Вообще так мобилизовались все, по сравнению с первым разом, когда обстреливали город. Тогда хаос был вообще полнейший. Все пытались уехать быстрее, а сейчас, может быть, люди и держатся, потому что видят, что власти помогают. В этот раз и спасатели работают хорошо», – признается жительница Авдеевки Светлана.

В город постоянно поступает гуманитарная помощь. Сегодня, когда обстрелов значительно меньше, спасатели доставляют продукты и воду в наиболее опасную часть Авдеевки – старый город. В школе, которую бомбили вчера, сегодня разгружают новую партию гуманитарной помощи из Днепра.

«Была сформирована гуманитарная помощь под руководством губернатора Днепропетровщины, и в сопровождении государственной службы по чрезвычайным ситуациям была отправлена сюда. На сегодняшний день продукты необходимы, есть вода и те продукты, которые нескоропортящиеся. То есть, продукты, необходимые для населения, которое будет получать гуманитарную помощь на территории Авдеевки», – говорит заместитель начальника пожарно-спасательного отряда Днепра Олег Кушнирук.

Все хотят остаться дома

Всех, кто хочет выехать, Донецкая областная администрация готова вывезти и предоставить все необходимое. Но покидать город люди не спешат. Прошлогодняя эвакуация показала, что их нигде не ждут, сетуют авдеевцы.

Кто ждет в другом городе? Никто там нас не ждет

«Все хотят остаться дома. Некуда ехать. Кто ждет в другом городе? Никто там нас не ждет. Тут хотя бы свой родной дом. Все знают друг друга, все держатся друг за друга. А там никто никого не знает. Поэтому никто не хочет уезжать из своего дома», – говорит школьница Валерия.

В город постоянно прибывают дополнительные силы полиции. Сегодня сюда приехали полсотни правоохранителей из Краматорска. Патрули круглосуточно обеспечивают порядок в Авдеевке и сохранность домов и объектов инфраструктуры.

Мародерства мы не допускаем

«Мародерства мы не допускаем, потому что практически в каждом квартале находится наряд полиции. Соответственно, там ведем работу с населением. Фактов мародерства не выявлено. Потому что мы обеспечиваем в полном объеме публичный порядок», – рассказывает заместитель начальника управления уголовного розыска Национальной полиции в Донецкой области Роман Осуховский.

При этом полицейские говорят, что с момента начала масштабных обстрелов Авдеевки, в городе не зарегистрировано ни одного преступления. В городе по-прежнему нет света, местами – воды. Однако отопление удается удерживать. Люди говорят, что в домах стало теплее.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)