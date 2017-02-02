20 человек из Авдеевского дома престарелых эвакуировали в Белицкий интернат, что находится в Добропольском районе Донетчины. Среди стариков двое не могут передвигаться самостоятельно. Люди признаются, было сложно, но постепенно осваиваются на новом месте.

В интернате для людей пожилого возраста в городе Белицкое приняли 20 беженцев из Авдеевки. Вывозили людей из прифронтового города в экстренном порядке.

В полседьмого разбудили, и сказали, мигом собирайтесь, мы уезжаем

«Каждый день выстрелы, бомбежки, кажется, что здание взлетает. Света не было, воды не было. В полседьмого разбудили, и сказали, мигом собирайтесь, мы уезжаем. Автобус уже под крыльцо подкатился. И нас собирали, и мы уезжали», – вспоминает пенсионерка Валентина Чумак.

Дорога оказалась небезопасной. Окрестности Авдеевки обстреливает артиллерия, поэтому выбираться из города тоже было непросто. Надежда Голубова переехала в Авдеевку из неподконтрольного Донецка в 2014-ом, теперь ей вновь пришлось преодолевать прифронтовую дорогу.

По одну сторону ехали военные машины, а по другую – пушки

«Страшно. Когда залпы, когда стреляют, – всегда страшно. По одну сторону ехали военные машины, а по другую – пушки. Мешали автобусу проезжать. Но проехали», – говорит переселенка из Донецка Надежда Голубова.

Я уже привык, что есть временно моя койка и все. Это уже хорошо

Если бы снаряд не разрушил квартиру летом 2014-го, то он никуда бы не поехал, признается авдеевец Сергей Сорока. За два года у мужчины это уже вторая эвакуация из родного города.

«Моя квартира разбомблена, и, если бы она была целая, я бы никуда б не поехал. А я уже привык, что есть временно моя койка и все. Это уже хорошо», – рассказывает Сергей Сорока.

Эмоции, слезы, агрессия

Сейчас с вынужденными мигрантами работают психологи. Специалисты говорят, что пережить страхи старикам будет непросто. Многим обстрелы снятся по ночам.

У них фобии различного рода, и, конечно, они слышат до сих пор отзвуки разрывов

«У них фобии различного рода, и, конечно, они слышат до сих пор отзвуки разрывов. У них общее состояние эмоциональной нестабильности, слезы, агрессия. Людей сложно убедить, что так получилось, что они ни в чем не виноваты. Очень важно поговорить, подержать за руку. Иногда помогает даже самое элементарное: тот же теплый чай, это очень согревает обстановку», – рассказывает психолог Белицкого интерната для людей пожилого возраста Анжела Бойко.

В Белицком интернате новые постояльцы уже постепенно осваиваются. Играют с новыми соседями в шахматы.

Кое-кто осваивает музыкальные инструменты. Здесь работает клуб художественной самодеятельности.

Новая жизнь

Руководство интерната обещает предоставить новичкам нормальное питание, медицинский уход, обслуживание и даже занятия лечебно-оздоровительной физкультурой. Более того, все организационные проблемы, связанные с социальными выплатами, администрация берет на себя.

Эти люди будут здесь на полном государственном обеспечении

«Эти люди будут здесь на полном государственном обеспечении. У нас четырехразовое питание, мы полностью их одели. Прописываем их по нашему адресу. Документы передали в Пенсионный фонд. Поэтому у них будут пенсии», – говорит директор Белицкого интерната для людей пожилого возраста Екатерина Коцарь.

Правда, постояльцам интерната достанется лишь четверть их пенсий. Остальное уйдет на оплату проживания, еду и коммунальные услуги. Статуса переселенцев у них не будет, а значит и соответствующих выплат – тоже.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)