Продолжаются бои в районе авдеевской промзоны, они сопровождаются обстрелами артиллерии, в результате которых разрушениям подвергаются не только военные объекты, но и жилые дома. В середине дня, по словам главы Донецкой областной администрации, российская сторона дала письменные гарантии прекращения огня. Но спустя несколько часов их нарушили. Ремонтные бригады не успели начать работы. Обе стороны конфликта обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня и гибели мирных жителей.

На середину дня 1 февраля ситуация в Авдеевке остается сложной. Об этом сообщают украинские военные. Вследствие обстрелов города реактивными системами залпового огня «Град» возникли новые повреждения жилого сектора. Есть жертвы среди мирного населения. Повреждены линии электроснабжения. В городе частично нет света и связи. Проблемы с теплоснабжением.

Пресс-офицер штаба украинской военной операции Леонид Матюхин заявляет, что обстрелы продолжаются с переменной интенсивностью:

«Ситуация не лучше, чем была, по сравнению с предыдущими днями. Ночью продолжались обстрелы наших позиций с использованием БМ-21 «Град» и всей имеющейся артиллерии. Стреляют и танки. Есть попытки атаковать наши позиции. Они не щадят своих людей. Огонь велся и по Красногоровке. Мы удерживаем свои позиции».

Спикер Министерства обороны Александр Мотузяник сообщает, что за последние сутки по состоянию на 13:00 1 февраля потерь среди военных нет. Бои в районе Авдеевской промзоны продолжаются.

«По состоянию на сейчас повреждено 8 гражданских домов, ранен один гражданский. Вчера вечером боевики перебили последнюю ветку, которая подавала электроэнергию в город. Таким образом сейчас Авдеевка остается без стабильного электро- тепло- и водоснабжения», – рассказал Мотузяник.

По сообщению главы управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслава Аброськина, сегодня на улице Заводской в Авдеевке было обнаружено тело женщины, погибшей в результате обстрела.

Представители группировки «ДНР» продолжают обвинять Вооруженные силы Украины в обстреле Донецка и позиций незаконных вооруженных формирований. Так называемый заместитель командующего оперативным командованием группировки «ДНР» Эдуард Басурин говорит о том, что за сутки украинские военные якобы более 3000 раз нарушили режим прекращения огня.

«Всего за прошедшие сутки от огня украинских террористов двое мирных жителей погибло, семь получили ранения различной степени тяжести. Информация по разрушениям продолжает уточняться», – говорит Басурин.

Тем временем информационный портал группировки «ДНР» – «ДАН» – сообщает о том, что в результате повреждений Донецкой фильтровальной станции город Донецк остался без водоснабжения. При этом жители Ворошиловского района Донецка подтверждают только отсутствие горячей воды, холодная вода есть, но напор ее подачи значительно уменьшен.

Около 13:00 заместитель главы Донецкой областной администрации Евгений Велинский написал на своей странице в Facebook, что с боевиками достигнута договоренность о режиме тишины до 17:00. За это время должны были быть проведены работы по восстановлению электро- и газоснабжения Авдеевского коксохимического завода и, соответственно, самого города.

Однако, по сообщению главы области Павла Жебривского, около 15:30 сепаратисты нарушили режим огня и ремонтники вынуждены были отойти.