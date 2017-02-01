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Поселок Водяное, расположенный в двух километрах от Широкино, снова сильно обстреляли. Украинские военные и местные жители говорят, что обстрелы ведутся с не подконтрольной Украине территории Донецкой области. Противная же сторона, в свою очередь, обвиняет украинских военных, утверждая, что за минувшие сутки ВСУ несколько раз атаковали позиции группировки «ДНР» в районе села Коминтерново. Об этом сегодня на брифинге в Донецке заявил так называемый заместитель командующего Эдуард Басурин. Он подчеркнул, что все атаки были отбиты.

Из 86-ти зафиксированных за последние сутки украинскими военными обстрелов половина пришлась на мариупольское направление. Снаряды рвались в населенных пунктах Чермалык, Павлополь, Талаковка, Бердянское. Наиболее пострадал небольшой дачный поселок Водяное, в котором проживает около 80 человек.

Все населенные пункты, о которых говорится в ежедневных сводках, расположены близко друг от друга. Расстояния от одного к другому порой исчисляется не километрами, а сотней метров.

Жительница поселка Пищевик Татьяна Новикова говорит, что вчера вечером видела, из чего стреляли и откуда летели снаряды в сторону Сартаны, Павлополя и Водяного.

Вот оно, близко, видно все как на ладони. Слышно было, как оно воет, сначала пламя, а потом взрыв этот. Ну, метров может пятьсот-семьсот. Но летело из-за домов, то ли от Саханки, то ли от Коминтерново

«Стреляли, летели снаряды. Особенно вчера вечером. «Грады». И, по-моему, «Грады» были в сторону Сартаны, а здесь между Пищевиком и Павлополем взлетали снаряды. Вот оно, близко, видно все как на ладони. Слышно было, как оно воет, сначала пламя, а потом взрыв этот. Ну, метров может пятьсот-семьсот. Но летело из-за домов, то ли от Саханки, то ли от Коминтерново», – говорит Татьяна.

Пресс-офицер сектора «Мариуполь» Иван Чмиль рассказал, что противник вел обстрел из всего имеющегося в арсенале вооружения:

В течение суток из 122-миллиметровой артиллерии обстреливали Чермалык, Павлополь, Талаковку, Бердянское и трижды Водяное. Также 12 обстрелов из минометов крупного калибра

«За минувшие сутки было зафиксировано 19 случаев применения боевиками запрещенного Минскими договоренностями оружия на мариупольском направлении. Семь раз противник применил тяжелую артиллерию. В течение суток из 122-миллиметровой артиллерии обстреливали Чермалык, Павлополь, Талаковку, Бердянское и трижды Водяное. В общем противником было выпущено по позициям 100 тяжелых снарядов».

«Также враг произвел 12 минометных обстрелов. Из минометов крупного калибра стреляли по позициям вблизи Красногоровки, Новогригорьевки, Павлопля, Талаковки и четыре раза вблизи Водяного. 136 тяжелых мин разорвалось на позициях», – рассказал о ситуации Иван Чмиль.

Кроме того, пресс-офицер опроверг информацию, касающуюся захвата населенного пункта Пикузы, которая в настоящее время распространяется через социальные сети. Иван Чмиль назвал ее не соответствующей действительности.

Бои за этот населенный пункт не ведутся. Морские пехотинцы линию обороны не изменяли

«Информация, которая распространяется сейчас в некоторых средствах массовой информации, относительно захвата украинской армией населенного пункта Пикузы, не соответствует действительности. Бои за этот населенный пункт не ведутся. Морские пехотинцы линию обороны не изменяли», – сообщил пресс-офицер.

Спикер же донецких сепаратистов Эдуард Басурин заявил о том, что группировкой «ДНР» зафиксированы обстрелы поселка Еленовка (к юго-западу от Донецка), южных сел Новоласпа, Белая Каменка, Саханка, Ленинское, Коминтерново и Дзержинское. Жители же подконтрольных Украине территорий и украинские военные говорят, что в целом обстановка остается напряженной. Население своих домов не покидает, так как проживают в них в основном старики.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)