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Повреждённые и разрушенные дома в Макеевке и Донецке, гибель гражданского населения, а также активная работа реактивной и тяжёлой ствольной артиллерии боевиков из жилых кварталов – всё это реалии последних суток на территории под контролем группировки «ДНР». По словам и наблюдениям местных жителей, сепаратисты используют всё имеющееся у них вооружение, ведя огонь по Авдеевке и другим частям фронта. О ситуации в Донецке и прилегающей к нему Макеевке – в материале блогера Станислава Васина.

– С ночи 30-го января ситуация в так называемой «ДНР» резко обострилась. Местные жители сообщают «Донбасс.Реалии» о том, что сепаратисты днем и вечером 30 января вели огонь из жилых кварталов Донецка. Снаряды выпускали из района завода Топаз и Кабельного завода (Куйбышевский район), Партизанского проспекта (Киевский район), микрорайона Азотный.

Уже днём в понедельник стало известно о многочисленных разрушениях, а также гибели гражданских в неподконтрольных городах. По словам сепаратистов, ВСУ открыли огонь с подконтрольной правительству Украины стороны. В штабе украинской военной операции говорят о противоположном.

Так, в Макеевке наиболее пострадал Червоногвардейский район, в котором под обстрел попали школа и поликлиника. По сообщениям сепаратистов, детей срочно эвакуировали в подвал здания, после чего они были отправлены с родителями по домам. Обстрел поликлиники оказался трагическим: здесь снарядом убило женщину. В общей же сложности за последние двое суток в Макеевке сообщается о гибели двоих гражданских.

Однако основной удар пришёлся на Донецк. Так, на момент полудня 31 января известно о следующих разрушениях в городе. В Куйбышевском районе, в посёлке Октябрьский, повреждено три частных дома. В Петровском районе, по словам его оккупационного главы, по улицам Челюскинцев и Ленина ударной волной выбиты несколько окон. На Ленина зафиксировано и прямое попадание снаряда в стену. Серьёзно досталось и Киевскому району Донецка. Здесь по улице Путиловской разбиты окна, по улице Листопрокатчиков – попадание в многоэтажный дом, переулок Обский – попадание во двор, повреждено остекление и линии электропередач, зафиксировано прямое попадание в крышу СТО по пересечению улицы Светлова и проспекта Партизанский.

Из-за обстрелов и попаданий снарядов, по словам спикера сепаратистов Эдуарда Басурина, в Донецке были обесточены 13 котельных. Жители в соцсетях сообщали, что в Киевском районе не было света и тепла с 5 утра, и электричество дали лишь к полудню.

По заявлениям сепаратистов, в Донецке также погибло двое гражданских, один из которых погиб в Киевском районе Донецка во время обстрела сегодня днём.

К проблеме прибавилось и обесточивание северного водопроводного узла, который запитан от шахты Засядько

Кроме того, с вечера понедельника сообщается о попадании двух снарядов на территорию Донецкой фильтровальной станции. Сегодня к этой проблеме прибавилось и обесточивание северного водопроводного узла, который запитан от шахты Засядько, где по причине отсутствия электричества с утра были заблокированы 200 шахтёров. Около полудня сепаратисты сообщили о запуске аварийных генераторов для подъёма горняков.

Что касается потерь боевиков, то по официальным сводкам за ночь они потеряли четверых, а также семеро получили ранения. Однако даже в кругах самих сепаратистов группировки «ДНР» говорят о десятках погибших.

В общей сложности за два с половиной часа было четыре обстрела из «Града» только из одной точки в Донецке

Отдельно следует сказать об обстановке в Донецке и ночи с 30 на 31 января. По словам местных жителей, они видели из окон исходящие залпы сепаратистов из Буденовского района Донецка – двор областной онкологии, кварталы микрорайона Донской. Около трёх часов по московскому времени или в 2 часа ночи по Киеву был выпущен полный комплект «БМ-21 Град» со стороны «Мотеля» в сторону Авдеевки. Этот запуск видели многие дончане, включая меня. Уже через два часа – в начале шестого – с этой же точки было произведено ещё два обстрела, а затем, через полчаса, – ещё один. То есть в общей сложности за два с половиной часа было четыре обстрела из «Града» только из одной точки в Донецке, которая традиционно располагалась между жилыми домами.

Сообщается о ранении Гиви на северных окраинах Донецка

Днём ситуация в городе не стала намного спокойнее: около половины первого из Калининского района снова отработала реактивная артиллерия, после чего в течение часа продолжались запуски неполных боекомплектов. Ближе к часу в Донецке РСЗО сменила ствольная артиллерия с крупным калибром, и возобновилась привычная канонада. После чего вновь применялась РСЗО. Также сообщается о ранении лидера боевиков «Сомали» Гиви на северных окраинах Донецка. Судя по комментариям в сепаратистских группах, местные жители не собираются отправлять детей в школу и по возможности остаются с ними дома.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)