Беца: постійна рада ОБСЄ розпочала термінове засідання щодо ситуації в Авдіївці

Постійна рада ОБСЄ розпочала термінове засідання щодо загострення ситуації в Авдіївці Донецької області, повідомила речник Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца.

«Розпочалось термінове засідання ОБСЄ щодо злочинів російської сторони в Авдіївці. Закликаємо наших партнерів посилити тиск на Росію», – написала Беца на своїй сторінці в twitter.

Перед цим голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Ертугул Апакан закликав до негайного припинення боїв у районі Авдіївки – Ясинуватої – Донецького аеропорту на сході України.

Вранці 29 січня розпочалися запеклі бої неподалік Авдіївки. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні цих боїв. Українська сторона заявила, що бойовики розпочали обстрілювати і саме місто. Унаслідок обстрілів Авдіївки від неділі, за останніми даними української сторони, загинули 6 військових, десятки поранені, також поранені 5 мирних жителів.

Складна гуманітарна ситуація і в окупованій Ясинуватій, що навпроти Авдіївки по той бік лінії фронту. Через бойові дії на окупованих територіях теж гинуть чи зазнають поранень мирні мешканці.

Бойовики звинувачують українських військових в обстрілах низки населених пунктів, зокрема, за словами сепаратистів, внаслідок обстрілу Київського району Донецька з боку ЗСУ сьогодні загинула мирна жителька. Напередодні ввечері бойовики повідомляли, що поранення отримали троє мирних жителя, які проживають на окупованих територіях Донеччини.

Контактна група зі врегулювання ситуації на Донбасі неодноразово оголошувала режим тиші на сході України, проте обстріли тривають, а сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні перемир’я.