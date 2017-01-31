Постійна рада ОБСЄ 31 січня проведе засідання щодо Авдіївки – місія України

Постійна рада Організації з безпеки і співпраці в Європі 31 січня збереться на засідання, присвячене ситуації в Авдіївці, Донецької області, повідомляє представництво України при ОБСЄ.

Раніше постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Прокопчук звернувся з листом до голови Постійної ради ОБСЄ Клеменса Коя через загострення ситуації в Авдіївці і закликав скликати засідання ради для обговорення цього питання.

30 січня в Авдіївці, що останніми днями перебуває під сильними обстрілами спільних російсько-сепаратистських сил, повідомили про знеструмлення Авдіївського коксохімічного заводу, внаслідок чого місто залишилося без електрики, має ускладнення з тепло- та водопостачанням.

Складна гуманітарна ситуація і в окупованій Ясинуватій, що навпроти Авдіївки по той бік лінії фронту. Через бойові дії на окупованих територіях теж гинуть чи зазнають поранень мирні мешканці.

Запеклі бої неподалік Авдіївки, що лежить біля лінії контакту, спалахнули рано-вранці 29 січня. Загинули вісім українських військових, понад 20 були поранені. Крім того, поранені п’ятеро цивільних.

Сторони звинуватили одна одну у спричиненні цих боїв. Наступними годинами угруповання «ДНР», визнане в Україні терористичним, почало обстрілювати й саме місто. Відтоді обстріли міста практично не припиняються вже третій день.

Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський заявив про можливу евакуацію жителів Авдіївки.