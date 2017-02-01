Эвакуация началась. Из Авдеевки в Святогорск привезли 80 мирных жителей. Большинство из них дети. В городе переселенцев накормили в Святогорской лавре и разместили на базах отдыха.

Первые автобусы с жителями Авдеевки прибыли в Святогорск в обед. Обычно шумная детвора молчалива. Люди устали от долгого пути и постоянных бомбежек.

«Ехали подальше от бомб, обстрелов, это страшно и реально», – рассказывает авдеевская школьница Диана.

Вера Алексеевна привезла в Святогорск маленькую внучку, хотя в родном городе осталась вся ее семья. О пережитом за последние несколько дней жительница Авдеевки Вера Алексеевна не может говорить без слез.

Утром, когда мы пробирались из города, был ужас

«Я сейчас буду плакать. Я не смогу рассказать. Сильно бомбили, поэтому внучку взяла и уехала. Но сегодня звонили недавно, нам сказали, что сейчас сравнительно тихо. Хотя утром, когда мы пробирались из города, был ужас. Остался и внук там – в Авдеевке, и муж, и сын, невестка. Они приготовились, в подвал опустили стулья, пледы, и все необходимое», – говорит Вера Алексеевна.

Монашеский приют

Первыми беженцев из Авдеевки приняли монахи Святогорской Лавры. Они накормили детей горячим обедом. И сладкими пирожками.

Священники говорят, что готовы помогать не только молитвой. Здесь уже два года живут около 200 переселенцев, и если надо будет помочь жителям Авдеевки, то в Лавре они всегда смогут найти кров и пищу.

Мы готовы не только морально поддерживать, но и по мере сил помочь какими-то необходимыми вещами

«Мы молимся, но мы готовы не только морально поддерживать, но и по мере сил помочь какими-то необходимыми вещами, в которых могут нуждаться эти люди. Дело в том, что до сих пор в монастыре проживает 175 человек беженцев. Среди них 40 детей. И мы оказываем им и медицинскую помощь бесплатно, мы кормим их бесплатно. Соответственно, и этих людей, которые приезжают сейчас в город Святогорск, мы не оставим. Я надеюсь, что мы сможем каким-то образом им помочь», – рассказывает насельник Святогорской Лавры архимандрит Феофан.

Новые проблемы впереди.

За эвакуацией детей внимательно следят представители ООН. Они говорят, что на сегодня власти, волонтеры и духовенство предоставили людям все необходимое. Но вскоре их потребности могут измениться.

Мы мобилизуем свою помощь и предоставим непродовольственные товары

«Со стороны областных властей, и тех партнеров, которые работают здесь, на данный момент для этих людей, которые приехали, есть все. Однако в ближайшие дни понадобится еще больше помощи, и со своей стороны, мы мобилизуем свою помощь и предоставим непродовольственные товары. Они уже сейчас находятся на стадии отправки», – заявил руководитель Харьковского полевого офиса верховного комиссара ООН по делам беженцев Томас Паустини.

Чиновники говорят, что в организации эвакуации помог прошлогодний опыт вывоза людей из Дебальцево. Поэтому найти места для размещения детей было несложно.

У нас уже есть опыт зимней эвакуации, когда мы принимали людей из Дебальцево и Авдеевки прошлой зимой

«У нас уже есть опыт зимней эвакуации, когда мы принимали людей из Дебальцево и Авдеевки прошлой зимой. Поэтому и детские оздоровительные учреждения, и базы отдыха, которые имеют отопление, почти все согласились принять людей из Авдеевки и в этот раз. Десять детских учреждений и баз отдыха в Святогорске дали согласие и пять пансионатов в городе Лиман», – рассказывает начальник управления по делам семьи молодежи и спорта Донецкой областной администрации Лилия Золкина.

Мест хватит не всем

Областные чиновники говорят, что смогут разместить в Святогорске до тысячи человек. Хотя городские власти не столь оптимистичны.

На сегодняшний день мы можем принять не более 500 человек

«Вчера мы думали, что сможем принять 800 человек, но сегодня оказалось, что многое связано с тем, что детские оздоровительные центры, в которых мы хотели бы принять, работают только в летний сезон. Поэтому сегодня некоторые корпуса мы не можем отопить. На сегодняшний день мы можем принять не более 500 человек», – говорит секретарь Святогорского горсовета Татьяна Божко.

Вопрос обеспечения питанием и оплаты коммунальных услуг тоже пока неясен. Сейчас в городе находятся представители различных гуманитарных миссий. Однако на сколько дней хватит еды вновь приехавшим переселенцам, пока неизвестно.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)