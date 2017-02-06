Ехо Авдіївки в окупованому Донецьку

Тимчасово окупований Донецьк розташований усього за 20 кілометрів від Авдіївки. Це відстань пострілу артилерійського снаряду або залпу з «Граду». Звідти вони, до речі, теж летіли. А що прилітало туди і як переживали бій під Авдіївкою по той бік лінії фронту з’ясували журналісти «Донбас.Реалії».

​«Не знаю, може, мама в сорочці народила, дивом залишився живим», – розповідає про ранковий обстріл, ледь оговтавшись від шоку, донеччанин Олександр.

На подвір’ї – напівзруйновані будівлі, потрощені гілки дерев та закривавлені металеві осколки.

«Опритомнів, встав – у вухах дзвенить, в очах пелена. Обличчя снігом розтер, підбіг: «тітко Валю, тітко Валю»… Чоботи стирчать, а її вже немає» – продовжує чоловік.

30 січня – на непідконтрольній Україні території, в Макіївці – загинула жінка. Того ранку вона, як і більшість її сусідів, пішла по дрова, щоб обігріти оселю. Однак додому вже не повернулася.

«У нас же немає ні центрального опалення, ні газу, тому ми ходимо за вугіллям, за дровами, «жужалкою». Отак пішли кілька людей: хто «жужалку» виносити, хто по дрова. А Валя висипала «жужалку» і пішла в сарай. І ось як жахнуло там! І одразу потрапило в неї, встигла лише відкрити хлів!», – розповідає Алла Миколаївна.

Через обстріли тимчасово евакуювали усіх пацієнтів Макіївської лікарні №5. За попередньою інформацією, тут двох людей поранило і одна жінка загинула.

«Одразу ж зателефонували ось до інфекційного відділення і з водолікарні, що у нас є пошкодження, дав команду тимчасово припинити амбулаторний прийом, співробітників і пацієнтів пустили в напівпідвальне приміщення, де у нас обладнано бомбосховище», – каже головний лікар Макіївської міської лікарні №5 Олександр Щітько.

І якщо у центрі Донецька спокійно, то жителі околиць міста викладають в мережу відео обстрілів. На кадрах – зенітно-ракетні установки, які стріляють поруч з житловими кварталами.

​Олена якраз живе на околиці Донецька. Каже: останніми днями доводиться завжди бути напоготові.

«Страшно. Ось вчора почали стріляти «Гради», ми вже тільки «бац» – вже стоїмо, біжимо до підвалу. Сумки, речі у нас завжди підготовлені. Ми вже досвідчені, можна сказати», – розповідає Олена.

Жінка показує темне підвальне приміщення – сюди родина спускається, щойно починаються обстріли. Підвал розділили на кілька частин. Тут стоять навіть ліжка.

«Дивіться. Тут ми і перечікуємо, тут ми спали, їли. Тут більш-менш тепло, ось проходить тепломережа. Труба тепла, тобто тут у нас тепло», – каже жінка.

Через бойові дії кілька районів Макіївки і Донецька залишилися без води і світла. Снаряди пошкодили фільтрувальну станцію в Ясинуватій. Пізніше подачу електрики та води у міста відновили.

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