Гербст: зустріч Трампа з Тимошенко спонукала до швидкої розмови з Порошенком

Директор Євразійського центру Атлантичної ради, колишній посол США в Україні Джон Гербст припустив, що зустріч президента США Дональда Трампа з українським опозиційним політиком Юлією Тимошенко, ймовірно, спонукала Білий дім швидко організувати телефонну розмову з президентом України Петром Порошенком.

«Випадкова або несподівана зустріч між Трампом і Тимошенко на Національному молитовному сніданку, я гадаю, змусила Трампа провести передчасну телефонну розмову з Порошенком. Але це дало змогу почути український погляд на справи і дізнатись те, що на даному етапі незрозуміло», – сказав Гербст Радіо Свобода.

«Гадаю, ми можемо прийняти на віру заяви Тимошенко, що Трамп сказав їй, що він не відвернеться від України. І Трамп сказав Порошенку, що санкції не знімуть найближчим часом. Тобто, на мою, думку все це може сприйматися як картина намірів президента (Трампа – ред.) на цьому етапі. І це, на мою думку, виглядає як крок уперед порівняно з тим, де він був тиждень чи два тижні тому», – додав колишній посол.

На думку Гербста, під час цих двох розмов Трамп «почув щось, що було або повністю новим для нього, або таким, на чому він не зосереджував свою увагу».

Щодо загального підходу, то на думку екс-посла, Дональд Трамп не прийшов на посаду з якимось чітким поглядом на Україну.

«Але, як виглядає, він прийшов на посаду з чітким поглядом на Росію. Це, радше, погляд, який викликає занепокоєння людей, які стежать за подіями в Європі. Він має зрозуміти, що Москва веде війну і здійснює агресію в Україні, і що Москва має сильні ревізіоністські погляди щодо Європи», – зазначив Джон Гербст.

Він додав, що новій американській адміністрації буде важко поєднати наразі подвійний підхід у питанні санкцій проти Росії, з одного боку, говорячи про занепокоєння бойовими діями на сході України і роллю Росії, а з іншого, припускаючи можливість скасування санкцій в обмін на співпрацю Москви у боротьбі з угрупованням «Ісламська держава».

«Я не переконаний, як звести разом ці дві заяви. Це ознака, що адміністрація Трампа не виробила чіткої, послідовної позиції щодо Росії та України», – зазначив Гербст.