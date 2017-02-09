У Дніпрі розпочався суд у справі про вбивство патрульних поліцейських

У Дніпрі 9 лютого розпочався суд у справі про вбивство патрульних поліцейських. Справу слухають у Центральному (Кіровському) районному суді Дніпра.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, цього разу, на відміну від попереднього, підсудного Олександра Пугачова, доправили до зали суду, відтак суд зміг розпочати свою роботу. Зала вже обладнана належним чином, зазначили в суді.

Журналістам поки не дозволили бути присутніми в залі, допоки судом не розглянуте питання щодо присутності ЗМІ. Для представників мас-медіа поки організували он-лайн трансляцію засідання в іншому приміщенні.

Попереднє судове засідання у справі про вбивства двох патрульних поліцейських в Дніпрі, яке мало відбутись 27 січня в Центральному районному суді міста, було перенесено на 9 лютого. У суді тоді пояснили, що будівля була не пристосована для розгляду такої справи з огляду на вимоги безпеки.

25 вересня 2016 року в Дніпрі водій авта, якого зупинили поліцейські, почав чинити опір і стріляти в правоохоронців. Внаслідок цього загинули патрульні: 27-річний Артем Кутушев і 36-річна Ольга Макаренко.

Підозрюваним, як заявила поліція, виявився вже розшукуваний правоохоронцями через скоєні раніше тяжкі злочини Олександр Пугачов, колишній боєць колишньої роти патрульної служби поліції особливого призначення «Торнадо».

Нападник перед втечею теж зазнав поранення. Після затримання його прооперували в одній із лікарень Дніпра й перевели до спецзакладу для тримання під вартою.