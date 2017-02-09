Захист Клименка: до рішення суду про заочний арешт є «багато питань»

Захист Олександра Клименка заявляє, що має «багато питань» до рішення Апеляційного суду Києва, який дозволив заочний арешт колишнього міністра доходів і зборів України.

«Захисту політика незрозуміло, яким чином Апеляційний суд міг керуватися частиною 6 статті 193 КПК, якщо ця норма застосовується лише щодо осіб, які перебувають в міжнародному розшуку. У той час як і станом на 30 січня 2015 року, і в даний час Олександр Клименко не розшукується Інтерполом. Дія картки про його розшук припинена. На підставі заяв захисту Інтерпол розбирається з фактами надання Генеральною прокуратурою України недостовірної інформації про Клименка», – заявили у прес-службі Клименка, посилаючись на адвоката Тетяну Жуковську.

Як йдеться в повідомленні, подальші дії щодо ухваленого 8 лютого рішення суду захист має намір оголосити 13 лютого, коли суд оголосить повний текст рішення.

У прес-службі Клименка з посиланням на адвоката також заявили, що він не має статусу підозрюваного. «Відповідно, всі дії Генеральної прокуратури, які здійснюються наслідком відносно політика, є незаконними», – йдеться в повідомленні.

Радіо Свобода звернулася із запитом з цього приводу до Генеральної прокуратури України.

Апеляційний суд Києва 8 лютого повідомив, що заочно заарештував колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка.

Як повідомляється, апеляційну скаргу на попередній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою подав адвокат Клименка. У результаті, суд скасував попереднє рішення і ухвалив нове, яке теж передбачає арешт. Водночас, суд роз’яснив, що у випадку затримання Клименка протягом 48 годин має бути ще один розгляд, під час якого запобіжний захід можуть пом’якшити.

Наприкінці 2014 колишньому міністрові уряду Миколи Азарова повідомили про підозру у заволодінні державним майном в особливо великих розмірах. Із 2015 року він перебував у міжнародному розшуку. Водночас на даний час інформація про Клименка на сайті Інтерполу відсутня. Олександр Клименко залишається почесним головою партії «Успішна країна», осередки якої діють в різних містах України.