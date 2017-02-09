Правозахисники занепокоєні зникненням російського ЛГБТ-активіста у Донецьку

У правозахисній організації Human Rights Watch занепокоєні зникненням на підконтрольній угрупованню «ДНР» території Донбасу російського ЛГБТ-активіста, колишнього учасника арт-гурту «Війна» Олега Васильєва і його супутниці. Правозахисники висловлюють побоювання, що підтримувані Росією сепаратисти могли затримати їх і відмовляються це визнати.

«Непокоїть те, що ніхто не може з’ясувати, де Сіре-Фіолетове і Мірошниченко після їхнього прибуття до «ДНР» 10 днів тому», – зазначила дослідниця HRW Таня Купер, яка займається українськими питаннями 9 лютого.

«Їхнє раптове зникнення вимагає негайного і ефективного розслідування», – наголосила правозахисниця.

8 лютого товариш зниклого Алек Епштейн повідомив у Facebook, що на території, підконтрольній бойовикам угруповання «ДНР» зник російський ЛГБТ-активіст, колишній учасник арт-гурту «Війна» Олег Васильєв, відомий як Марія Штерн чи Сіре-Фіолетове.

За його інформацією, Васильєв прибув до ОРДО разом зі своєю супутницею Вікторією Мірошниченко 31 січня, пройшов усі КПП і дістався до Донецька.

«Помічниця голови «народної ради «ДНР» стверджує, що, перевіривши це у «МДБ» і в «МВС» «ДНР», ні там, ні там їх немає. Ніяких відомостей про них у нас немає вже п’ять діб, мовчати про це далі мені здається абсолютно безглуздим», – зазначив Алек Епштейн.

Олег Васильєв планував провести у Донецьку пацифістську акцію від імені ЛГБТ-руху.

У 2016 році російський антидискримінаційний центр «Меморіал» заявив про різке погіршення ситуації з правами ЛГБТ-спільноти на підконтрольній бойовикам угруповань «ДНР» і «ЛНР» території Донбасу.